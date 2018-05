Place aux choses sérieuses pour L’Equipe de France. Lundi soir, les Bleus ont rendez-vous avec l’Irlande pour le premier match de préparation avant la Coupe du Monde 2018. Un adversaire qu’il ne faut pas prendre à la légère pour les hommes de Didier Deschamps. Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur français a évoqué l’adversité.

Et à ses dires, ce test sera de bon augure pour se préparer, notamment au niveau de l’engagement. « L’Irlande a un jeu plus direct avec beaucoup d’engagement, ça se rapproche du profil de l’Australie. On aura aussi de l’engagement face au Pérou et on en a eu face à la Colombie. Dans la mesure du possible, on fait en sorte d’avoir des équipes dont le profil se rapproche de nos adversaires en Coupe du Monde », a-t-il déclaré.