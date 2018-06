C’est l’une des informations de ce début de semaine : Didier Deschamps devrait procéder à une large revue d’effectif pour le match, pourtant importante, face au Danemark, dans la quête de la première place du groupe C. Mandanda, Kimpembe, Sidibé, Nzonzi, Lemar ou encore Dembélé sont annoncés titulaires, contrairement au dernier match disputé face au Pérou.

Pour Deschamps, il ne s’agit pas d’une simple volonté de donner du temps de jeu. « L’essentiel, c’est de mettre une équipe compétitive par rapport à notre objectif. Ceux qui sont susceptibles de rentrer, le coté négatif c’est par rapport aux automatismes. Mais on ne peut pas avoir toujours la même équipe et le même système. J’ai un groupe de 23 et je pense qu’à tout moment ils peuvent avoir un rôle à jouer et notamment débuter un match », a glissé le sélectionneur national en conférence de presse. La France rencontrera le Danemark mardi à 16 heures (rencontre à suivre sur notre live commenté).