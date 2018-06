Avec 26,4 ans de moyenne d’âge, l’équipe de France est la 5e nation la plus jeune de ce mondial. Un écart certain la sépare de son adversaire argentin, 6e plus expérimentée de cette Coupe du Monde, avec une moyenne d’âge de 28,4 ans et des tauliers dans le onze titulaire. L’expérience et la malice argentine pèseront-ils sur la jeune équipe de France ? Interrogé sur le sujet en conférence de presse, cet après-midi, Didier Deschamps a confié ne pas avoir préparé ses joueurs à cet aspect du jeu. Mais il fait perdurer la réputation des formations d’Amérique du Sud.

[Sur la préparation du match face à l’Argentine] :« le sujet abordé est sportif, pas extra sportif. Cela fait partie du jeu, après les paroles...j’ai peu de joueurs qui comprennent l’espagnol, donc ça va. C‘est dans la mentalité de l’Argentine, ils ont ce tempérament, c’est les équipes sud-américaines, qui bénéficient également d’un soutien populaire qui les galvanise. C’est des combattants mais je ne pense pas qu’il puisse se passer des choses qui ne soient pas acceptables sur le terrain. Il peut y avoir des duels, des accrochages, mais ça reste le terrain. C’est un football que l’on a déjà joué et qui est spécifique. »