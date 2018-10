Présent en conférence de presse à Guingamp, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a évoqué la rumeur envoyant Thierry Henry à l’AS Monaco, un club que DD connaît bien pour l’avoir entraîné de 2001 à 2005.

« Il y a un mois, vous me disiez qu’il irait à Bordeaux… Il a pris le temps de faire sa formation, il est à son aise avec la sélection belge… S’il avait cette opportunité, ce qui n’est pas confirmé… Il va falloir qu’il se lance à un moment. On ne sait jamais, vous me direz peut-être demain que c’est un autre, d’autant qu’il y a toujours un entraîneur en poste », a-t-il lancé. Affaire à suivre.