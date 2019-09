Il s’agit-là d’une question qui revient souvent pour Didier Deschamps (50 ans). La hiérarchie des gardiens de but pose souvent question entre l’indéboulonnable Hugo Lloris, le revenant Mandanda qui reste sur une saison très compliquée, Alphonse Areola, qui a signé en tant que numéro 2 au Real Madrid cet été, et les quelques prétendants qui tentent de se faire une place comme Mike Maignan ou encore Benjamin Lecomte. Dans une interview pour Midi Libre, le sélectionneur des Bleus est revenu sur ce qui ne semble pas être un problème pour lui.

« Il (Areola) part d’une situation, où il était censé être numéro 1 au PSG, pour une autre où il est numéro 2 (au Real Madrid). C’est quelqu’un en qui j’avais grande confiance et qui avait répondu aux attentes. Maintenant, si, si, si, je ne sais pas. S’il ne joue pas pendant un mois, c’est quand même plus compliqué forcément. Steve Mandanda, il revient. Ça bouge. J’ai la chance de pouvoir compter aussi sur plusieurs gardiens de grande qualité. Je pense au présent, mais je suis obligé de me projeter sur l’avenir. Ça m’intéresse de regarder ce qu’on peut faire sur une année d’avant compétition. Mais la vérité de septembre est loin d’être celle du mois de mai. Les cartes sont redistribuées. Avec mon staff, on réfléchit, on analyse et je peux prendre des décisions », a-t-il expliqué.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10