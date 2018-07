Après la victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde, Didier Deschamps, invité du 20h de TF1, a annoncé qu’il continuerait à être le sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2020 et la fin de son contrat.

« Sincèrement, je n’y ai pas pensé (à arrêter sur un titre de champion du monde, Ndlr) pour deux raisons. Tout d’abord, je suis quelqu’un qui tient ses engagements et je fais en sorte d’atteindre les objectifs qui me sont fixés. La deuxième chose, qui est aussi importante pour moi, c’est une question de confiance et de respect par rapport à mon président. À partir du moment où il compte sur moi jusqu’en 2020, je serai là. » On devrait donc bien voir Didier Deschamps sur le banc des Bleus pour l’Euro 2020.