Tancé lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France avec deux prestations décevantes contre l’Islande et l’Allemagne, Presnel Kimpembe vit une période compliquée. Le défenseur parisien a perdu en confiance et ses dernières prestations en ont pâti. En conférence de presse, Didier Deschamps est revenu sur la situation de son joueur et lui a réédité sa confiance.