Demain soir, l’équipe de France défiera les Pays-Bas dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations (à suivre en direct commenté sur notre site). Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a abordé le cas Olivier Giroud. Moins utilisé ces dernières semaines par Maurizio Sarri à Chelsea, l’attaquant français conserve la confiance du sélectionneur tricolore.

« Il a été blessé deux semaines. Il a joué deux semaines et il a marqué. Du temps de jeu, il en aura, Chelsea joue toutes les compétitions. Mais ça lui va bien. Ce n’est pas quand il est installé qu’il est le plus performant. Il est toujours là, il met des buts et quand il n’en met pas, il aide son équipe à avoir des résultats positifs », analyse ainsi Deschamps.