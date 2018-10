Cet été en Russie, Didier Deschamps a mené l’équipe de France à sa deuxième victoire en Coupe du Monde. Un trophée qui place les Bleus en tête du classement FIFA, mais aussi comme l’équipe à battre désormais. Dans un entretien au journal britannique The Guardian, le sélectionneur tricolore a tenu à prévenir les champions du monde sur un éventuel relâchement pour les prochaines compétitions à venir, en prenant comme exemple le Mondial 2002 des Français, complètement raté après le sacre de 1998.

« Nous sommes arrivés à la Coupe du Monde 2002 avec deux titres, très calmes, bien organisés, peut-être manquant un peu de concentration. Mais la seule vérité est sur le terrain. Les dangers sont là. (...) Il y a une telle atmosphère d’euphorie et tout le monde est à un tel niveau que vous ne prêtez pas autant d’attention que vous le devriez pour maintenir cette norme. Vous devez toujours vous rappeler comment et pourquoi nous avons réussi à remporter ce titre. Il ne faut pas perdre ça. Si vous pensez que vous avez fait vos preuves, que vous n’essayez pas de faire de gros efforts, cela ne marchera pas. C’est dans les moments de grande victoire que vous faites les erreurs les plus stupides », a-t-il expliqué.