Didier Deschamps l’a assuré, il souhaite prolonger son aventure à la tête de l’équipe de France. Auréolé du titre de champion du monde l’été dernier avec les Bleus, le sélectionneur français a un contrat qui s’arrête après l’Euro 2020. Seulement, Noël le Graët a une nouvelle fois évoqué l’avenir de son homme fort, et cette fois, le président de la FFF a confirmé qu’en cas de qualification pour la compétition l’année prochaine, Didier Deschamps sera prolongé. Noël le Graët l’a confié au micro de France Inter.

« Didier et moi, on se reverra quand on sera qualifiés pour l’Euro, au mois de décembre. En très peu de temps, on trouvera la possibilité de continuer, mais pas avant la fin de la phase de qualifications de l’Euro. S’il va prolonger ? C’est très probable, mais il doit d’abord qualifier les Bleus. Il n’y a pas de petites équipes, mais c’est assez possible de finir dans les deux premiers du classement », a ainsi déclaré Noël le Graët. Didier Deschamps sait à quoi s’en tenir !