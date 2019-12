Sacré championne du Monde en 2018 en Russie, l’équipe de France sera forcément très attendue dans quelques mois lors de l’Euro 2020. Mais avec un groupe relevé, dans lequel les Bleus affronteront notamment le Portugal et l’Allemagne, il va falloir être décisif rapidement pour sortir du lot. Invité sur RMC vendredi soir, Didier Deschamps a donc dévoilé la mission de son équipe : « l’objectif, c’est d’aller au bout. On a un statut. »

« C’est toujours compliqué d’afficher ses ambitions parce que cela peut vite devenir de la suffisance. Avoir envie de gagner l’Euro est une chose mais l’important, c’est de tout faire pour aller au bout », a poursuivi le sélectionneur de l’équipe de France, qui a récemment prolongé jusqu’en décembre 2022. Et pour gagner cette compétition, les Bleus devront conserver leurs forces tout en s’améliorant sur certains points : « l’état d’esprit et la qualité sont là dans cette équipe de France. On va simplement garder notre fil conducteur. (…) Evoluer tout en gardant notre force et surtout cette force collective. » Réponse désormais l’été prochain pour savoir si les Bleus réussiront à réaliser le doublé.