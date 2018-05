Didier Deschamps a dévoilé hier la liste des joueurs qui participeront au mondial avec l’Equipe de France. Aujourd’hui, Sylvain Ripoll a révélé le nom des joueurs sélectionnés avec l’Equipe de France Espoir pour disputer des matches amicaux contre la Suisse et l’Italie.

Parmi ces 23 joueurs, du beau monde puisque Dayot Upamecano (Leipzig), Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé, Lucas Tousart (Olympique Lyonnais), Maxime Lopez (Olympique de Marseille) et Christopher Nkunku (Paris Saint-Germain) seront de la partie. Le premier match des Bleuets aura lieu le vendredi 25 mai à Bienne (18h45) contre la Suisse et le second face à l’Italie se déroulera le mardi 29 mai à Besançon (21h00).

La liste des espoirs :

Gardiens : Paul Bernardoni (Clermont), Gautier Larsonneur (Brest) et Maxence Prevot (Sochaux)

Défenseurs : Kelvin Amian (Toulouse), Olivier Boscagli (Nîmes Olympique), Mouctar Diakhaby (Olympique Lyonnais), Jérémy Gélin (Stade Rennais), Moussa Niakhaté (Metz), Valentin Rosier (Dijon) et Dayot Upamecano (Leipzig)

Milieux : Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Romain Del Castillo (Nîmes Olympique), Samuel Grandsir (Troyes), Maxime Lopez (Olympique de Marseille), Tanguy Ndombélé (Olympique Lyonnais), Lucas Tousart (Olympique Lyonnais), Christopher Nkunku (Paris Saint-Germain) et Olivier Ntcham (Celtic Glasgow)

Attaquants : Jean-Kévin Augustin (Leipzig), Jonathan Bamba (Saint-Etienne), Moussa Dembelé (Celtic Glasgow), Yann Karamoh (Inter Milan) et Marin Terrier (Strasbourg)