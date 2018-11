Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 Bleus retenus pour affronter l’Uruguay (amical) et les Pays-Bas (Ligue des Nations) durant ce mois de novembre. Sylvain Ripoll en a fait de même avec les Espoirs. Des Espoirs qui affronteront en amicaux la Croatie (15 novembre à Beauvais) et l’Espagne (19 novembre à Caen) dans le cadre de la préparation au championnat d’Europe des moins de 21 ans (en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin 2019).

Ripoll a convoqué un groupe de 22 joueurs plutôt similaire à celui du mois dernier. À noter le retour de Martin Terrier, qui était blessé en octobre. Les cadres comme Abdou Diallo ou Lucas Tousart sont aussi présents.

La liste des Espoirs :

Gardiens : Bernardoni, Larsonneur, Prévot

Défenseurs : Amian, Ballo-Touré, Diallo, Mukiele, N’Soki, Niakhaté, Upamecano

Milieux : Aouar, Bamba, Coco, Gélin, Ntcham, Reine-Adelaïde, Tousart

Attaquants : Dembélé, Ikoné, Mateta, Saint-Maximin, Terrier