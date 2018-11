Nouveau venu en équipe de France, Ferland Mendy profite du forfait de Benjamin Mendy pour rejoindre l’équipe championne du monde. Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a d’ailleurs appris la nouvelle d’une façon assez particulière. Comme il l’explique sur le site de la FFF, il était en train de se reposer lorsque son coéquipier Tanguy Ndombélé lui a annoncé la nouvelle.

« Il m’a dit de le rappeler, que c’était urgent. Je me demandais ce que j’avais fait, s’il y avait un problème... Je l’ai rappelé et il m’a annoncé la bonne nouvelle, il m’a dit de faire mes affaires pour aller en équipe de France. J’étais encore un peu dans les vapes, et puis j’ai vu que c’était la vérité » a-t-il lancé.