Florian Thauvin a connu sa septième sélection mardi soir contre l’Uruguay (1-0). Entré en jeu en première période après la blessure de Kylian Mbappé, l’attaquant marseillais a été sifflé par une partie du public du Stade de France au moment de rentrer sur la pelouse. Questionné à ce sujet par La Provence, Florian Thauvin n’a pas semblé surpris, mais regrette que ce genre d’agissements arrivent quand il porte le maillot de l’équipe de France.

« Quand on est un joueur marseillais qui vient à Paris, ça fait partie du jeu. Il faut simplement ne pas oublier que, quand on est là, on est ici pour porter le maillot de l’équipe de France et pour se donner à 100% pour elle. L’équipe de France ne fait qu’un. À partir de ce moment-là, il n’y a plus de Marseillais ni de Parisiens. Ça me passe au-dessus. Avec le temps, j’ai pris l’habitude, même si je préférerais que ça se passe autrement », a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM dans La Provence.