Retraité depuis 2002 après avoir porté le maillot du Paris Saint-Germain, Newcastle et Tottenham, David Ginola s’exerce à sa nouvelle passion le golf. Interrogé en marge d’un tournoi à Cannes par Nice Matin, El Magnifico, est revenu sur l’affaire Adrien Rabiot. Selon lui, le milieu de terrain du PSG a fait une erreur : « Je pense que lorsqu’on a l’opportunité d’être appelé en équipe de France, réserviste ou non, c’est l’appel de ton pays. Ça ne se refuse pas de servir son pays. C’est quand même pour le drapeau. »

Toutefois, celui qui est devenu présentateur de télévision ne s’arrête pas là : « De la franchise ? Par rapport à quoi ? Il m’est arrivé d’avoir des états d’âme. Quand on est bon dans son club, forcément, on a envie de jouer. Mais je peux vous dire qu’à 50 ans, quand je regarde ce que j’ai fait, parfois je me dis que j’ai été un petit con. Dans la mentalité. J’aurais dû parfois prendre plus de recul. Adrien Rabiot a énormément de talent. Mais il le regrettera. Quand j’y pense, moi, je n’ai jamais eu la chance dans ma carrière de faire une compétition comme celle-ci. Je donnerais n’importe quoi pour y participer. Le football, c’est défendre les couleurs de son pays. L’équipe de France c’est un groupe. En 1998, il n’y avait pas que Zidane. Alain Boghossian qui n’a pas joué la finale est aussi champion du monde ! »