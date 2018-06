Peu en vue avec son partenaire Antoine Griezmann, Olivier Giroud n’a pas cherché à nier le piètre match du secteur offensif face au Danemark. Mais l’attaquant de Chelsea est tout de même venu prêcher pour sa paroisse et défendre surtout Griezmann après les nouvelles critiques sur l’état de forme peu emballant affiché par le Madrilène.

« Aujourd’hui on l’a moins vu.On ne peut pas être performant tous les matches. Ce n’est pas que nous deux, c’est toute l’équipe, toute l’animation offensive qui n’a pas très bien marché. Il y a eu du déchet technique, mais on est lucide, on n’est pas satisfait de notre rendement. Mais s’il faut encore changer de système tactique, de joueurs ou ceci, cela... On a quand même le droit d’être un peu moins bien.On sait ce qu’il faut améliorer », a-t-il indiqué.