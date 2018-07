Le jeu de l’équipe de France n’a pas plu à tout le monde durant la Coupe du Monde. A commencer par leurs adversaires puisque Belges et Croates ont déjà laissé filtrer une certaine amertume sur le sujet, le dernier en date étant Dejan Lovren. Mais il n’y a pas que chez les déçus que les dents grincent. En effet, Hatem Ben Arfa, qui tient une chronique durant la Coupe du Monde pour France Football, a clairement affiché sa désapprobation.

« Je sais que je vais choquer en cette période de célébration nationale ou passer pour un rabat-joie, mais je m’en fiche et j’assume d’être celui non pas qui casse l’ambiance, mais qui essaie de voir un peu plus loin. Pour moi, ce serait dangereux de se cacher derrière cette deuxième étoile pour faire du jeu des Bleus une référence mondiale. On ne va pas se le cacher : le style et l’identité ultraréalistes des Français sont assez moches. Et je n’ai pas envie que ce style-là devienne désormais la norme dans les centres de formation ou les clubs, puisque l’on a souvent l’habitude d’essayer de copier le nouveau champion du monde », a-t-il écrit dans les colonnes de France Football.