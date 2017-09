La France a cédé des points au Luxembourg (0-0) dimanche 3 septembre, en match de qualification au mondial 2018. En tout et pour tout, les Bleus avaient toujours gagné face à cette nation depuis 1914. Une grosse contre performance qui met la pression à la France, avant les deux derniers matches de qualifications d’octobre. Devant la presse après la rencontre, Hugo Lloris, gardien de l’équipe de France, avait un goût amer dans la bouche :

« On n’a pas joué relâché. On était concentrés, appliqués, mais en face ils ont été héroïques. On s’attendait à ce genre de match. Je n’ai pas envie d’être négatif, car finalement, on est dans une meilleure situation après les deux matchs de cette semaine qu’avant. On est 1er du groupe. Mais je ne suis pas non plus optimiste. Il faut simplement être réaliste, on a les cartes en mains mais on ne se facilite pas la tâche. Il faut rester calme et assumer tous ensemble. On a un statut, on ne peut pas perdre des points contre ces équipes-là. »