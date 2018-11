En tête du groupe 1 (Ligue A) de Ligue des Nations, l’équipe de France a son destin entre ses mains avant le match face aux Pays-Bas vendredi soir à Rotterdam (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté). Avant ce match important, Hugo Lloris s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le gardien de Tottenham en a profité pour évoquer l’importance des moments chez les Bleus pour les joueurs en difficulté en club.

« L’équipe de France reste toujours un fil conducteur dans la carrière d’un joueur. Ça peut permettre de se donner une petite bouffée d’oxygène. Ça m’est arrivé à titre personnel après une mauvaise passe en club. Tout est mis en œuvre pour redonner confiance aux joueurs, et on est est prêt à répondre aux exigences du très haut niveau. Tout est réuni pour être vraiment concentré sur l’objectif de l’équipe de France et ça reste une bonne chose », a expliqué le joueur de 31 ans.