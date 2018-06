Si le caractère et la personnalité d’Hugo Lloris ont longtemps été remis en question pour endosser le rôle de capitaine de l’équipe de France, les Français se sont habitués depuis. Mais ces derniers temps, son statut est de plus en plus fragilisé avec ces performances en dent de scie. Et à l’approche de la Coupe du Monde, ce n’est pas de bon augure.

Récemment, Paul Pogba avait évoqué le manque de leader chez les Bleus. Une remarque qui n’a à priori pas beaucoup plu au gardien français. « Paul, je le connais, il veut être leader, mais parfois, il faut faire profil bas et montrer sur le terrain. Il a tout le talent qu’on lui connaît et je suis sûr qu’il sera bien présent sur cette Coupe du monde », a-t-il déclaré dans Le Progrès. C’est dit !