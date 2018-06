Kylian Mbappé (19 ans) a donné une interview fleuve à L’Équipe ce vendredi. Un long entretien dans lequel l’attaquant de l’équipe de France revient sur ses débuts au Paris SG, affiche ses ambitions pour le Mondial en Russie et dévoile ses premiers souvenirs de Coupe du Monde.

« C’est 2006. Zidane. J’avais sept ans et demi. Après 2010, le souvenir, c’est le car, obligé. On ne peut pas faire celui qui ne sait pas. Et 2014, où on a remonté la pente. Le public s’est remis à vraiment aimer l’équipe de France. C’est là où il y a eu une réconciliation entre les deux. Même si on n’a pas gagné, c’était un pas important », s’est-il rappelé.