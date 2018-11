L’année 2018 de Kylian Mbappé a été riche en rebondissements avec l’équipe de France. Après un doublé contre la Russie en match amical (1-3) et un but contre les Etats-Unis (1-1), également en amical, le natif de Bondy a éclairé les siens durant la Coupe du monde avec 4 buts en 7 matches, dont un en finale contre la Croatie (4-2). Contre les Pays-Bas et contre l’Islande, il a également marqué, ce qui porte son total à 9 buts avec les Bleus sur l’année civile.

Une performance jamais vue avec l’équipe de France depuis l’année 2003 et les onze buts de... Thierry Henry. Une nouvelle comparaison flatteuse pour l’attaquant du PSG, sur les traces d’un autre champion du monde. A voir si Kylian Mbappé continuera sur les traces de l’actuel technicien de l’AS Monaco, recordman du nombre de buts avec les Bleus (51 buts en 123 sélections).