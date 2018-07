Les Bleus sont champions du Monde après avoir battu la Croatie 4-2. Antoine Griezmann a marqué sur penalty et contraint Mandzukic à tromper son propre gardien sur un coup-franc. Au micro de BeIN Sports, l’attaquant en a profité pour livrer une petite anecdote où deux jours avant la finale, certains joueurs se sont réunis autour d’un feu pour se raconter des moments de vie.

« C’est la fête il faut en profiter. C’est un kiff, c’était mon objectif. Il y a aussi eu mon niveau de jeu. Jusqu’en 8e, ce n’était pas le Grizou qu’on connaît. Après les matches à élimination directe, je me suis mieux senti. Le coup-franc ? Ah oui pour moi, c’est un doublé, je vois le ballon en direction du but (rires). (...) Vendredi soir, on a fait un petit feu au camp de base. On était pas mal de joueurs, on a parlé de tout, de nos rêves, de ce qu’on pouvait devenir. Le groupe vit bien et je pense que ça s’est vu. »