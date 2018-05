Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France, Olivier Giroud s’est présenté pour la première fois depuis le rassemblement en conférence de presse. L’attaquant de Chelsea a à son tour été questionné sur la décision d’Adrien Rabiot, qui a refusé d’être réserviste, et a donc donné son avis.

« Je n’ai pas envie de m’exprimer par rapport à ça, ça ne me concerne pas directement. Je peux comprendre la déception mais il faut quand même toujours réfléchir aux conséquences de ce que l’on dit et de ce que l’on fait. On ne pense pas à ça. C’est dommage, c’est un super mec et un très bon joueur. J’espère qu’il pourra rebondir très rapidement en tout cas », a expliqué le joueur de 31 ans.