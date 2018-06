Comme après le match face à l’Australie, les remplaçants de l’équipe de France contre le Pérou ont eu le droit à un match amical d’une heure face aux u19 du Spartak Moscou, histoire de garder le rythme voire marquer des points. Ce qu’a fait Nabil Fekir. Déjà auteur d’un joli but la semaine passée, le Lyonnais a récidivé aujourd’hui avec un doublé dont un but en pleine lucarne. Une réalisation applaudie par les journalistes et les quelques russes présents en tribunes.