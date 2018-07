Ce dimanche à 17h, l’équipe de France disputera la finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie. Pour en arriver jusque-là, les Bleus ont remporté cinq matches et fait un match nul. Et Antoine Griezmann s’est illustré.

Le joueur de l’Atlético Madrid est en effet impliqué dans cinq buts tricolores lors de ce Mondial avec 3 réalisations et 2 passes décisives. Pour voir une telle performance en équipe de France, il faut remonter à la Coupe du monde 1958 durant laquelle un certain Just Fontaine avec notamment inscrit 13 buts !