Présent en conférence de presse ce vendredi à Clairefontaine, Nabil Fekir a profité de son passage face aux médias pour évoquer la finale de la Ligue des champions. Samedi, le Real Madrid et Liverpool croiseront le fer à Kiev pour tenter de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Interrogé sur le sujet, l’international français a rendu hommage à sa manière à Raphaël Varane et Karim Benzema.