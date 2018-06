Titulaire cet après-midi pour la deuxième fois consécutive dans ce mondial face au Pérou, Benjamin Pavard a participé au nouveau succès des Bleus, réalisant une partition aboutie sur le côté droit de la défense. Et si l’on regarde ses statistiques d’un peu plus près, le défenseur de 22 ans semble parfaitement s’acclimater à l’équipe de France.

Depuis son 1er match en U19, et alors qu’il a ensuite fréquenté les catégories Espoirs et A, il compte un total de 27 sélections sous le maillot bleu et...n’a jamais perdu ! Il remporta quatre victoires en autant de sélections chez les U19, et réussit la performance d’enchaîner 12 victoires et 3 matches nuls en 15 matches chez les Espoirs. Avec le groupe de Didier Deschamps, Benjamin Pavard totalise 8 sélections, avec un bilan de 6 victoires et 2 matches nuls. Pourvu que ça dure !