Ces derniers jours, les événements en Thaïlande avaient attiré toute l’attention des médias internationaux. Douze enfants, ainsi que leur coach, étaient attrapés dans une grotte, avant d’être secourus au cours de ces dernières heures après des missions périlleuses des sauveteurs. Ils sont désormais tous sains et saufs.

Sur les réseaux sociaux, Paul Pogba a tenu à avoir un mot pour eux après la victoire des Bleus face à la Belgique : « cette victoire est pour les héros du jour, bien joué les garçons, vous êtes si forts ».

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy

— Paul Pogba (@paulpogba) 10 juillet 2018