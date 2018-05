À quelques heures de l’annonce des 23 joueurs qui participeront à la Coupe du monde, chacun donne sa liste en attendant le verdict de Didier Deschamps. Le fournisseur de données en ligne SEMrush s’est prêté au jeu et a établi un groupe France par rapport à la popularité des joueurs sur Internet. Cette étude s’est basée sur le nombre de recherches effectuées sur Google pour désigner les 23 élus sur une base de 52 joueurs français. Parmi ces choix, certains sont pour le moins surprenants. Ainsi, Bacary Sagna fait son retour en défense ainsi que Mamadou Sakho.

Le milieu de terrain n’est pas en reste puisque Lassana Diarra figure dans cette liste. Hatem Ben Arfa qui n’a pas joué de la saison est également présent. Absent en Equipe de France depuis le 5 juin 2013, Yoann Gourcuff, est aussi plébiscité. L’attaque semble plus cohérente même si la présence de Karim Benzema peut prêter à débat. Parmi les absents figurent des cadres de l’Equipe de France (Kanté et Matuidi) et des joueurs qui briguent une première participation au mondial (Thauvin, Lacazette, Coman et Dembélé)