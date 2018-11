Appelé en Equipe de France suite au forfait d’Alexandre Lacazette, qui remplaçait Anthony Martial, celui qui s’est offert un triplé ce week-end avec Gladbach s’est exprimé sur les antennes de RMC Sport dans l’émission Team Duga. Il a notamment confié déjà connaître quelques éléments du groupe tricolore.

« Je suis très content, je me sens bien en Allemagne. Cette convocation me fait très plaisir. Ça montre que je suis sur la bonne voie, que j’ai fait le bon choix. [...] J’ai fait toutes mes classes en jeune en équipe de France. Je savais qu’il fallait que je travaille beaucoup. Ça montre que je suis sur le bon chemin et qu’il faut que je continue de travailler. Je connais quelques-uns de la génération 93 (Areola, Digne, Varane, Fekir, Thauvin). Ça va faire plaisir de les retrouver. Je n’ai pas préparé de chanson (pour le bizutage, NDLR). Mais je suis très à l’aise là-dedans (rires). On verra », a-t-il expliqué.