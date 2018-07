L’équipe de France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire ! Les Bleus ont en effet battu la Croatie en finale du Mondial 2018 (4-2). Juste après la rencontre, Didier Deschamps a livré ses premières impressions au micro de TF1 : « c’est tellement beau, tellement merveilleux. C’est une jeune génération, il y en a qui sont champions du monde à 19 ans. On n’a pas fait un énorme de match mais on a montré beaucoup de qualités mentales. On a pris quatre buts quand même. C’est mérité, je suis super heureux pour ce groupe là, ça n’a pas toujours été simple. On est passés par des moments difficiles. »

Interrogé sur son cas personnel, le sélectionneur français a préféré évoquer le groupe. « Je ne pense pas à moi, mais il y a de la fierté. Je suis là pour le collectif, pour gagner des titres. Ça nous a fait du mal de perdre ce titre de champion d’Europe il y a deux ans mais ça nous a fait du bien aussi. (...) Le match appartient aux joueurs. C’est le sacre suprême donc c’est merveilleux », a-t-il expliqué sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou.