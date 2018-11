Opposée aux Pays-Bas ce vendredi soir en Ligue des Nations, l’équipe de France a totalement sombré, encaissant une défaite 2-0, mais le score aurait pu être bien plus lourd si Hugo Lloris n’avait pas brillé. Rapidement interrogé après la rencontre, Didier Deschamps a livré ses premières impressions sur ce revers.

« L’équipe en face avait beaucoup d’envie et nous pas suffisamment. (…) On a eu beaucoup de déchets en plus mais voilà, c’est dans l’agressivité qu’il n’y a pas eu photo ce soir et c’est logique que cette équipe gagne ce match. (…) Quand on est dans le confort, voilà... Le haut niveau, il y a des exigences et là, on n’y est pas. On ne va pas se réfugier sur le fait qu’il manque des joueurs ou pas... », a expliqué le sélectionneur des Bleus au micro de TF1.