Dans sa chronique pour France Football, Hatem Ben Arfa a dit tout le mal qu’il pensait du jeu pratiqué par l’équipe de France. S’il ne remet pas en cause le succès français, il aimerait voir plus de beau jeu. Et pour cela, le futur ex-joueur du PSG milite pour un changement de sélectionneur.

« Chapeau M. Deschamps ! Mais, maintenant, à sa place, je partirais sur ce coup d’éclat, un peu à l’image de Zizou avec le Real Madrid. Ce serait ensuite à son successeur de profiter du potentiel technique et de “libérer” les talents pour avoir une identité de beau jeu à la française, comme les Brésiliens en ont une. Et pour qu’on ne prenne pas du plaisir que dans les résultats », expose Ben Arfa. Deschamps aura-t-il la même envie ?