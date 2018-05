Samedi dernier, Karim Benzema a de nouveau soulevé la Ligue des Champions. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a même marqué le premier but du Real Madrid, profitant d’une énorme boulette de Karius. Malgré sa présence dans l’un des meilleurs clubs du monde, Didier Deschamps a décidé de se passer de ses services lors du Mondial 2018 en Russie expliquant que c’est un choix sportif et pour le bien de son groupe.

Interrogé par l’AFP, Noël Le Graët a évoqué le cas Benzema, écarté depuis sa mise en examen suite à l’affaire de chantage à la sextape en 2015. Pour le président de la FFF, cela appartient au passé. « C’est de l’histoire ancienne. On ne peut pas revenir en arrière. Tout le monde accepte de dire que c’est un grand joueur. Titulaire au Real tout le temps, il ne faut quand même pas se raconter d’histoires : c’est quelqu’un ! En finale (de Ligue des champions contre Liverpool), il a été exceptionnel. Mais c’est de l’histoire ancienne (en Bleu). Notre équipe de France a maintenant son style de jeu, et on ne peut pas revenir en arrière ».