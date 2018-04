Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Antoine Griezmann est revenu sur le rôle de Kylian Mbappé en équipe de France. La star de l’Atlético Madrid compte bien sur la pépite parisienne pour l’aider dans sa quête de la Coupe du Monde avec les Bleus.

« On compte sur Mbappé. Il a du feu dans les jambes en ce moment, on va miser énormément sur lui. La Coupe du Monde, j’y pense tous les jours, j’ai hâte d’y être et on va avoir besoin d’un grand Mbappé, » a ainsi commenté Griezmann.