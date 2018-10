Lors du match nul de l’équipe de France face à l’Islande ce jeudi (2-2), le défenseur Raphaël Varane a été sorti à la pause par le sélectionneur Didier Deschamps, qui a fait entrer à sa place Kurt Zouma. Le staff médical des Bleus n’a pas voulu prendre de risque avec le joueur du Real Madrid, qui ne semble pas être touché sévèrement. Il a tout de même écourté sa séance ce samedi.

Du côté de la Casa Blanca, on s’inquiète. Selon des informations de As, le club madrilène souhaiterait qu’il ne dispute pas le match de Ligue des Nations, face à l’Allemagne, mardi (20:45, à suivre sur notre live commenté), et qu’il revienne à Madrid. Pour rappel, Varane a pris part à tous les matchs officiels du Real cette saison (7 en Liga, 2 en Ligue des Champions et 1 en Supercoupe d’Europe).