En marge du match amical entre la France et l’Islande (à suivre en direct sur notre live commenté), Erik Hamren, le sélectionneur des Strákarnir okkar, n’a pas été avare de compliments envers les champions du monde 2018. En conférence de presse, il a pointé du doigt le danger auquel sera confronté son équipe : « la France compte d’excellents attaquants et beaucoup de joueurs à surveiller en même temps. C’est difficile de dire lequel est le plus dangereux. Le risque serait de se concentrer sur l’un plutôt qu’un autre, ce qui pourrait créer plus d’espaces pour certains. »

Il est ensuite revenu sur le phénomène Kylian Mbappé. Admiratif du jeu et de la précocité de l’attaquant français, Erik Hamren est apparu enthousiaste à l’évocation de son nom :« Mbappé ? C’est un joueur fantastique, sans doute parmi les meilleurs au monde. Je félicite la France d’avoir un joueur de ce niveau, qui a encore en plus une grosse marge de progression. En tant que fan de football, j’aime le voir jouer. »