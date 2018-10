Ce jeudi, Sylvain Ripoll annoncera la liste de sa sélection pour les prochains rendez-vous des Espoirs, contre la Turquie (12/10) et la Slovénie (16/10). Une liste dans laquelle Jean-Kévin Augustin ne devrait, selon toute vraisemblance, pas figurer. En effet, pour rappel, le Français du RB Leipzig avait refusé d’honorer sa convocation le mois dernier pour les matches contre la Bulgarie et le Luxembourg.

Et si le RB Leipzig a toujours été du côté de Jean-Kévin Augustin dans ce dossier, les dirigeants du club allemand souhaiteraient tempérer les débats et calmer le jeu, comme l’annonce le média allemand Kicker. Le club aimerait en effet que les relations s’apaisent avec la FFF. Des discussions devraient avoir lieu prochainement dans cette optique. Reste à savoir si la fédération française, qui avait sollicité la FIFA, sera disposée à faire un pas vers le club allemand et son joueur...