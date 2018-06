Après la victoire étriquée face à l’Australie (2-1) en ouverture du Mondial en Russie, les Bleus se dirige vers le Pérou (jeudi, 17h). Si Didier Deschamps a surtout voulu retenir la victoire face à l’Australie, remettant en cause la manière, le sélectionneur de l’équipe de France semble, comme son milieu Paul Pogba, prêt à réitérer la performance face au Pérou. Car seule la victoire compte.

« J’espère qu’on va faire une meilleure performance, mais si on doit faire 1-0 on prend 1-0. L’important c’est la victoire, » a d’abord lancé Paul Pogba. Suivi quelques secondes plus tard par son sélectionneur, Didier Deschamps : « le haut niveau c’est gagner, toujours gagner et encore gagner ».