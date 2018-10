Au cours de sa longue interview accordée à France Football, Antoine Griezmann s’est notamment attardé sur le cas Kylian Mbappé. S’il l’a comparé au Cristiano Ronaldo de Manchester United, l’attaquant de l’Atlético Madrid et de l’équipe de France a prédit un très grand avenir de buteur à son partenaire en Bleu. « Et quand Kylian fera ce que Cristiano a fait à Madrid, ne penser qu’au but, il va en mettre cinquante, pareil. Ce qui me fascine et ce que je préfère chez lui, ce sont ses premiers pas. Le but qu’il met contre l’Argentine... Il se met le ballon sur son pied gauche et là, il fait tac, tac ! (Il mime avec ses mains.) Wahou ! », a-t-il lancé.

Le Colchonero en a également profité de l’occasion pour donner au jeune Parisien quelques petits conseils pour l’avenir. « Il faut qu’il veuille aller marquer, qu’il ne s’écarte plus, qu’il fasse des appels diago (dans la diagonale). Le but qu’il met contre Liverpool (en Ligue des champions), il est dans l’axe. Je lui avais envoyé un message après pour lui dire : "Il faut que tes appels se fassent vers le but. Et si on ne te la donne pas, tu dois pourrir le mec. Tu dois toucher le ballon dans l’axe. (...) On s’entend vraiment bien avec Kylian, je fais ça pour son bien. Pour le nôtre aussi puisqu’il joue pour nous », a-t-il glissé. À bon entendeur.