Il est l’une des pépites françaises à venir. Dayot Upamecano (19 ans), formé à Valenciennes et désormais joueur du RB Leipzig, continue d’impressionner. Titulaire quasi-indiscutable avec le club allemand, Upamecano ne cache pas ses ambitions lorsqu’il est interrogé par France Bleu à ce sujet. L’international espoir assure vouloir gravir les échelons petit à petit.

« Ce que je ressens lorsque j’ai le maillot de l’équipe de France sur le dos ? Je suis très content de moi, même si ce n’est pas fini. Quand j’étais plus jeune, que je regardais l’équipe de France, j’avais des étoiles dans les yeux. Maintenant, il faut que je travaille pour arriver le plus haut possible, chez les A. Et il faut travailler pour arriver là-bas. Pour le moment, je me concentre sur les Espoirs et sur mon équipe, le RB Leipzig. J’ai beaucoup d’objectifs avec mon équipe : la Bundesliga, l’Euro avec les Espoirs, l’Europa League. Je me concentre là dessus », a ainsi déclaré le défenseur français, qui nourrit donc de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.