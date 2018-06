L’équipe de France n’a pas brillé face au Danemark. Ennuyeuse durant 90 minutes, elle a dû se contenter d’un match nul 0-0 et termine à la première place de la poule C. C’est bien là l’essentiel mais le niveau affiché par les Bleus est préoccupant. Didier Deschamps n’a pas voulu blâmer ses troupes au micro de TF1 à la sortie de la rencontre. Le sélectionneur affirme que son équipe a tenté des choses mais reconnaît qu’elle n’a pas voulu prendre trop de risques sur la fin.

« On a fait plus qu’eux. Mais en fin de match, ils ne viennent pas. On ne va pas aller les chercher non plus ! Le résultat convient aux deux équipes. On a eu les occasions pour gagner ce match mais ils ont fait ce qu’il fallait en mettant de la densité et du gabarit pour prendre un point. On a assuré l’objectif de prendre la première place. Cette phase de groupes a été compliquée, les équipes sont bien préparées. Il y a de la densité. Ce n’est pas évident. Les changements ont un peu nui à la cohésion d’équipe mais c’est bien que tous les joueurs se sentent concernés. »