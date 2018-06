De retour dans leur camp de base à Istra après leur succès face à l’Australie (2-1) à Kazan, dans le cadre de la première journée de la phase de la poules de la Coupe du Monde 2018 en Russie, les Bleus retrouvent ce dimanche la pelouse du stade Glebovets pour une séance d’entraînement avec au programme un match contre les moins de 19 du Spartak Moscou.

Les joueurs qui n’ont pas joué contre l’Australie participent à cette rencontre. En première période, la France est tenue en échec par les U19 du Spartak Moscou (2-2) avec des buts d’Olivier Giroud et Nabil Fekir. Au retour des vestiaires, les remplaçants parviennent à prendre l’avantage sur un but de Blaise Matuidi et gagnent le match sur le score de 3-2.