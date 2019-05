Le Festival International Espoirs de Toulon se tient du 2 au 15 juin. Le sélectionneur national tricolore U18 Jean-Luc Vannuchi a annoncé sa liste ce lundi.

On y trouve notamment les Parisiens Arthur Zagre et Loïc Mbe Soh, le Monégasque Han Noah Massengo ou encore le prometteur Toulousain Adil Taoui. Les jeunes Bleus jouent au premier tour le Qatar, le Brésil et le Guatemala.

La liste :

Gardiens : Lucas Chevalier (Lille), Kahamba Ntumba (Dijon) ;

Défenseurs : Rayan Ait Nouri (Angers), Théo Barbet (Dijon), Alexis Beka Beka (Caen), Bafodé Diakité (Toulouse), Yann Godart (Metz), Loïc Mbe Soh (PSG), Arthur Zagre (PSG) ;

Milieux de terrain : Anthony Gomez-Mancini (Angers), Evann Guessand (Nice), Naël Jaby (Clermont), Koba Koindredi (Valence), Han Noah Massengo (Monaco), Michaël Olise (Reading), Tom Rapnouil (Toulouse) ;

Attaquants : El Hadj Coly (OL), Ulrick Brad Eneme-Ella (Liefering), Adil Taoui (Toulouse), Darell Tokpa (Amiens).