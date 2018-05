Joueur français évoluant en Espagne depuis le début de sa carrière, Lucas Hernandez (22 ans) était très courtisé à l’heure de faire son choix international. Longtemps ignoré par Didier Deschamps, le Madrilène a été tenté de céder aux avances de la Roja avant, finalement, de faire ses débuts avec les Bleus en mars dernier. Mais techniquement, Lucas Hernandez peut encore changer d’avis puisqu’il n’a disputé aucune rencontre officielle avec l’équipe de France. Mais dans les colonnes de France Football, le joueur de l’Atlético Madrid a fait savoir qu’il ne reviendra pas sur sa décision.

« Mon choix des Bleus est définitif ! On a beaucoup trop parlé de ma situation même si c’est un peu normal. Les gens ne me connaissaient pas trop. Je suis plus connu en Espagne qu’en France. Mais je suis fier d’être bleu depuis l’âge de seize ans. Je suis heureux d’avoir porté ce maillot au moins trente fois chez les jeunes et de le porter maintenant chez les A. Tant que je serai sur le terrain, je le défendrai à mort ! » C’est dit.