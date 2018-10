Ce jeudi soir, l’Équipe de France affronte l’Islande à Guingamp. Un match amical qui permettra au public breton de fêter les champions du monde, comme le public du stade de France avait pu le faire le mois dernier contre l’Allemagne (0-0). Et si tout le monde rêve d’accueillir les héros de l’été russe, les Marseillais ne lâcheraient pas l’affaire et Noël Le Graët aurait promis une venue prochaine aux Phocéens, comme l’explique le directeur général d’Arema, en charge de l’Orange Vélodrome, Martin D’Argenlieu.

« Je pense qu’on va les avoir d’ici quelques mois. Le Graët a dit qu’il reviendrait bientôt à Marseille et il tient ses promesses. (...) On aimerait bien avoir un retour. Les Marseillais, aussi, attendent de pouvoir fêter les champions du Monde. On comprend que les Bleus doivent tourner. Mais on fait tout pour les accueillir », a ainsi déclaré Martin D’Argenlieu, des propos à retrouver dans les colonnes de La Provence. Il se pourrait donc que, prochainement, les Bleus se déplacent dans le sud de la France.