On le sait, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, attache plus d’importance au résultat qu’à la manière. C’est cela qui lui a permis de ramener une deuxième Coupe du Monde dans l’Hexagone. Mais c’est également ce manque de jeu qui a provoqué la défaite aux Pays-Bas vendredi dernier (0-2), après un match très médiocre.

Invité à parler des débuts de DD en tant que coach dans les colonnes de L’Équipe, Mathieu Valbuena, qui a bien connu le technicien basque à l’Olympique de Marseille et avec les Bleus, est revenu sur le rapport aux résultats de ce dernier. « Il ne s’en est jamais caché. Il nous disait : “Ce qu’on retient, c’est la victoire.” Il abordait la tactique, mais, à l’image du joueur qu’il était, il insistait sur l’intensité, l’état d’esprit. Le jeu offensif, c’est le talent ensuite. Même à l’OM, on gagnait parfois 1-0, sans produire un grand football. Moins qu’avec Gerets... Mais on a été champions. C’est le résultat, Didier », a déclaré l’actuel joueur de Fenerbahçe au quotidien sportif. Ce soir, il faudra tout de même montrer un autre visage face à l’Uruguay (21h, à suivre en direct sur notre site), pour finir en beauté une année 2018 déjà prolifique.