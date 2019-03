11 octobre 2015. En match amical, l’équipe de France domine le Danemark sur le score de 2-1. Pendant cette rencontre, Mathieu Valbuena dispute douze minutes de jeu. Depuis, l’actuel milieu de terrain de Fenerbahçe n’a plus rejoué avec les Bleus. Et dans une interview accordée à BeIn Sports, l’ancien joueur de l’OM ou encore de l’OL est revenu sur son expérience en sélection. « Mon grand regret, on va dire de ma carrière, c’est de ne pas avoir pu remporter quelque chose avec mon pays », a d’abord expliqué le joueur de 34 ans.

Auteur de 52 apparitions sous le maillot tricolore, Mathieu Valbuena n’a en effet rien remporté avec son pays, lui qui a notamment disputé les Coupes du Monde 2010 et 2014, et l’Euro 2012. Et le natif de Bruges regrette avant tout de ne pas avoir joué avec l’équipe de France lors de l’Euro 2016 dans l’Hexagone : « il y a eu un pincement au coeur (quand les Bleus ont remporté le Mondial 2018, ndlr) mais si je devais avoir des regrets, c’était le championnat d’Europe 2016, tout simplement, parce que s’il n’y a pas tout ça (l’affaire de la sextape, ndlr), je fais l’Euro. C’était ça un petit peu mon regret mais maintenant, c’est passé et je suis passé à autre chose. (...) J’aurais aimé avoir une autre fin parce que je pense que je l’aurais mérité. »